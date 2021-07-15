Появились детали отстранения российских пловцов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева

В отношении российских спортсменов Вероники Андрусенко и Александра Кудашева возбуждено дисциплинарное производство, которое касается периода 2012–2015 годов. Такую информацию сегодня привели на сайте Олимпийского комитета России.

В ОКР обратили отдельное внимание на то, что производство было открыто непосредственно перед Олимпиадой в Токио.

«Остается только догадываться о том, что послужило причинами такой задержки — халатность или спланированные действия по лишению ОКР возможности полноценно использовать завоеванные олимпийские лицензии», — подытожили в ОКР.

Андрусенко и Кудашев были отстранены от соревнований 14 июля. Основанием для этого стали данные Московской антидопинговой лаборатории. На новости сразу же отреагировали во Всероссийской федерации плавания. Там заявили, что организация намерена отстаивать право наших спортсменов принимать участие в Олимпиаде.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Они были перенесены на год из-за пандемии коронавирусной инфекции.