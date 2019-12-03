«Сезон охоты открыт»: Фергюсон пообещал сделать из Нурмагомедова яичницу

В предстоящем поединке с россиянином Хабибом Нурмагомедовым американец Тони Фергюсон рассчитывает поймать соперника на ошибке. Спортсмен заявил, что сделает из него яичницу и заставит мочиться кровью.

Фергюсон рассказал, как собирается победить Нурмагомедова, в интервью изданию MMAJunkie. Боец смешанных единоборств признался, что годами ждал возможности показать свое превосходство над россиянином.

Фергюсон опубликовал промо к бою с Нурмагомедовым Подробнее

«Я в его голове. Хабиб будет усердно тренироваться и так занервничает, что в итоге обязательно ошибется. И я его поймаю. Превращу в яичницу. Собираюсь заставить его мочиться кровью», — заявил американец.

По его словам, у Нурмагомедова есть проблема — и ее имя Тони Фергюсон. При этом спортсмен подчеркнул, что «сезон охоты открыт».

Бой Фергюсона и Нурмагомедова состоится в Нью-Йорке 18 апреля 2020 года. Они сойдутся на ринге, чтобы оспорить право на чемпионский титул UFC в легком весе.

Букмекеры полагают, что у россиянина шансы победить выше — 66%. Фергюсону они оставили 32% на успех. Вероятность ничьей составляет всего 2%.