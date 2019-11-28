Букмекеры оценили шансы Нурмагомедова в бою с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов проведет бой с Тони Фергюсоном 18 апреля Подробнее

По оценке букмекеров, шансы россиянина на победу составляют 66%. Вероятность успеха американца — 32%. Ничейный исход — всего лишь 2%. Отмечается, что в предыдущих схватках с Дастином Порье и Конором Макгрегором шансы Нурмагомедова были такими же, либо ниже. Что касается боев с Элом Яквинтой, Эдсоном Барбозой, Майклом Джонсоном и Дарреллом Хорчером, то букмекеры считали россиянина безоговорочным фаворитом.