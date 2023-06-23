Спорт 23 июня 2023, 17:18 Сестра Роналду объяснила отказ футболиста от алкоголя Сестра Роналду: Криштиану отказался от алкоголя, чтобы не быть похожим на отца РИА «Новости»

Читать 360tv в

Форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду отказался от употребления алкоголя, чтобы не повторить путь своего отца. Об этом в социальной сети сообщила сестра пятикратного обладателя «Золотого мяча» Кати Авейру.

«Криштиану давно решил, что не хочет быть тенью кого-то другого. Он не хотел стать похожим на пристрастившегося к спиртному отца, поэтому никогда не употреблял ни капли алкоголя», — написала он.

Реклама

Авейру отметила, что Роналду сумел оказаться на вершине профессионального спорта, несмотря на преследовавшие его неудачи.

Португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему игроку по итогам сезона. Также он пять раз побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций.

Ранее 38-летний Роналду стал первым в истории футболистом, который провел 200 матчей в составе национальной сборной.