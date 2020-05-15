    15 мая 2020, 16:59

    Семин не исключил продолжения тренерской карьеры

    Артур Блянихов

    31 мая истекает контракт Юрия Семина с московским «Локомотивом». 73-летний тренер признался «СпортРБК», что не исключает продолжения карьеры после ухода из клуба.
    Семин не исключил продолжения тренерской карьеры

    «В зависимости от ситуации, ничего не исключаю», — сказал Семин.

    По данным издания, он планирует в ближайшее время опубликовать в соцсетях обращение к фанатам «железнодорожников».

    Накануне «Локомотив» объявил, что не намерен продлевать с Семиным контракт. Пост главного тренера команды займет Марко Николич, который ранее возглавлял венгерский «Фехервар» и сербский «Партизан».

    Бывший голкипер национальной сборной Руслан Нигматуллин прокомментировал уход Семина и оценил перспективы Николича.

    «О Николиче сказать ничего не могу. Для меня он — темная лошадка», — пояснил футболист, добавив, что зарубежным специалистам непросто добиться успеха в России.

    По его мнению, Николичу после Семина придется вдвойне сложнее, поскольку «железнодорожники» любят своего многолетнего наставника.

    «Но буду рад ошибиться, буду рад, если „Локо“ продолжит играть так же хорошо, как при Семине», — заключил спортсмен.