Семин не исключил продолжения тренерской карьеры

«В зависимости от ситуации, ничего не исключаю», — сказал Семин.

По данным издания, он планирует в ближайшее время опубликовать в соцсетях обращение к фанатам «железнодорожников».

Накануне «Локомотив» объявил, что не намерен продлевать с Семиным контракт. Пост главного тренера команды займет Марко Николич, который ранее возглавлял венгерский «Фехервар» и сербский «Партизан».

Бывший голкипер национальной сборной Руслан Нигматуллин прокомментировал уход Семина и оценил перспективы Николича.

«О Николиче сказать ничего не могу. Для меня он — темная лошадка», — пояснил футболист, добавив, что зарубежным специалистам непросто добиться успеха в России.

По его мнению, Николичу после Семина придется вдвойне сложнее, поскольку «железнодорожники» любят своего многолетнего наставника.

«Но буду рад ошибиться, буду рад, если „Локо“ продолжит играть так же хорошо, как при Семине», — заключил спортсмен.