«О Николиче сказать ничего не могу. Для меня он — темная лошадка», — признался спортсмен.

По его словам, сербскому специалисту после Семина придется вдвойне сложнее, поскольку «железнодорожники» любят своего многолетнего наставника. По мнению голкипера, подобное отношение Николичу будет очень сложно завоевать.

«Но буду рад ошибиться, буду рад, если „Локо“ продолжит играть так же хорошо, как при Семине», — подытожил футболист, заметив, что мало кому из иностранных тренеров удавалось добиться хороших результатов в России.

Сам Семин рассказал, что ему сейчас необходимо отдохнуть. Он отказался давать какие-либо комментарии относительно разрыва контракта с клубом.

«Все вопросы задавайте председателю совета директоров „Локомотива“ Анатолию Мещерякову и генеральному директору клуба Василию Кикнадзе. Они лучше ответят», — пояснил 73-летний тренер.