Семак рассказал о состоянии травмированных игроков «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, в каком состоянии находятся травмированные игроки клуба Деян Ловрен, Вячеслав Караваев и Магомед Оздоев. Главного тренера «сине-бело-голубых» процитировал «Петербургский дневник».

По словам Семака, на сегодняшний день Ловрен, Караваев и Оздоев не тренируются в общей группе.

«Поэтому будем держать ситуацию под контролем и ждать скорейшего восстановления игроков, которые нам очень нужны», — добавил специалист.

Петербургский клуб проиграл лондонскому «Челси» в первом туре группового турнира этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

«Они не испугались соперника. Не отбивались, как это иногда бывает. Грамотно через пас выходил из обороны в атаку», — прокомментировал игру «Зенита» почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.