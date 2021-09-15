Эксперт прокомментировал игру «Зенита» с «Челси»

Футболисты «Зенита» сыграли очень грамотно и смело против команды «Челси», несмотря на счет 0:1. Об этом NЕWS.ru заявил почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

По словам эксперта, вся игра была достаточно умной. По ней было видно, что тренеры готовились основательно, продумывали тактику. «Челси» не смог нанести ни одного удара в створ в первом тайме. Если бы «Зенит» реализовал свои возможности, когда были шансы забить гол, то команда смогла бы выиграть. Но очевидно одно, что они играли на очень высоком уровне, заявил Колосков.

Также он добавил, что петербургский клуб не испугался соперника и проявил себя достаточно смело в игре.

«Они не испугались соперника. Не отбивались, как это иногда бывает. Грамотно через пас выходил из обороны в атаку», — подытожил эксперт.