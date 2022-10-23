23 октября 2022, 00:33
Сехудо назвал результаты боя Ян — О’Мэлли «ограблением»
Экс-чемпион UFC Сехудо разочаровался в результатах боя Ян - О’Мэлли
Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в поединке с американским бойцом Шоном О’Мэлли, сообщает sports.ru. Судя по реакции, Сехудо остался недоволен решением судей.
«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», — написал американец.
Реклама
Ранее стало известно, что Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.
Реклама
Победитель заявил, что он был рад сразиться с первым номером.
«Было круто подраться с первым номером. Я был немного удивлен его борьбой, но меня так никто не бил. <…> Мне нужно пересмотреть бой, прежде чем думать, просить ли титульный бой. Но фанаты хотят, чтобы я бился за титул», — сказал О’Мэлли.
Поединок состоялся в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.
До этого боя россиянин Петр Ян был первым в рейтинге лиги в своей весовой категории. За годы карьеры он провел 20 боев, в 16 из них боец одержал победу.
UFC
Смешанные боевые искусства MMA
Реклама
Реклама