Спорт 23 октября 2022, 00:33 Сехудо назвал результаты боя Ян — О’Мэлли «ограблением» Экс-чемпион UFC Сехудо разочаровался в результатах боя Ян - О’Мэлли Викимедиа

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо прокомментировал поражение россиянина Петра Яна в поединке с американским бойцом Шоном О’Мэлли, сообщает sports.ru. Судя по реакции, Сехудо остался недоволен решением судей.

«Худшее ограбление в истории UFC. Надеюсь, наш спорт не превратится в бокс», — написал американец.

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Ранее стало известно, что Ян проиграл О’Мэлли раздельным решением судей.

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Победитель заявил, что он был рад сразиться с первым номером.

«Было круто подраться с первым номером. Я был немного удивлен его борьбой, но меня так никто не бил. <…> Мне нужно пересмотреть бой, прежде чем думать, просить ли титульный бой. Но фанаты хотят, чтобы я бился за титул», — сказал О’Мэлли.

Поединок состоялся в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби.

До этого боя россиянин Петр Ян был первым в рейтинге лиги в своей весовой категории. За годы карьеры он провел 20 боев, в 16 из них боец одержал победу.