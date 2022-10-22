Петр Ян проиграл американцу О’Мэлли на турнире UFC 280 | 360°

Спорт 22 октября 2022, 23:19 Петр Ян проиграл американцу О’Мэлли на турнире UFC 280 Петр Ян проиграл американцу О’Мэлли в бою по смешанным единоборствам UFC 280 в Абу-Даби

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Турнир по смешанным единоборствам UFC 280 проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Экс-чемпион в легчайшем весе до 61 килограмма 29-летний россиянин Петр Ян уступил в поединке с 27-летним американцем Шоном О’Мэлли.

О’Мэлли победил раздельным решением судей: 29-28 — Ян, 29-28 — О’Мэлли, 29-28 — О’Мэлли.

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Американец переломил ход поединка в заключительном раунде. После одного из его ударов коленом Ян получил рассечение над глазом.

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«Надо пересмотреть этот поединок. Но я забрался туда, где я еще не был. Было круто подраться с первым номером. Я был немного удивлен его борьбой, но меня так никто не бил. Я был потрясен. Сейчас мне надо прийти в себя, но, думаю, люди хотели бы видеть меня чемпионом этой весовой категории», — сказал американец.

До поединка Ян занимал первое место в рейтинге лиги в своей категории. За свою карьеру, не считая сегодняшней встречи, спортсмен провел 19 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел три поражения. О’Мэлли находился на 11‑й строчке рейтинга UFC. В ММА американский оппонент до субботнего поединка провел 16 поединков, из них 15 раз победил и один проиграл.