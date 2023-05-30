Спорт 30 мая 2023, 13:37 Сборы российской национальной команды по футболу перенесли на осень РФС: следующий сбор российской национальной команды по футболу пройдет осенью Freepik

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Сборы национальный команды России по футболу назначили на эту осень. Такое заявление сделал Российский футбольный союз (РФС), информация появилась на сайте организации.

«Следующий сбор национальной команды России пройдет осенью. Такое решение было принято после консультаций с тренерским штабом сборной и клубами, делегирующими в национальную команду наибольшее количество игроков», — сказано в сообщении.

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РФС сейчас проводит переговоры с некоторыми национальными федерациями. Предварительно есть договоренности о проведении товарищеских встреч в осеннее окно ФИФА.

Июньский сбор отменили из-за графиков возможных соперников российской сборной. Данное решение также приняли, чтобы не нарушать режим подготовки ФК к сезону 2023/24.

Футболисты из России не могут участвовать в международных турнирах по решению исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Представители организации недавно заявили, что такой шаг не имеет ничего общего с дискриминацией.