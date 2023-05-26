Спорт 26 мая 2023, 16:36 Спортивный арбитраж объяснил решение УЕФА об отстранении футбольных клубов России Спортивный арбитраж не увидел дискриминации в отстранении футбольных клубов России Flickr

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Решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российских клубов от участия в международных турнирах не имело дискриминационного характера. На это указали в расширенной мотивировочной части вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляция футбольных клубов России. Полный текст опубликовали на сайте организации.

В нем отметили, что решение об отстранении российских команд УЕФА принимал в условиях чрезвычайных обстоятельств. Организация преследовала цель обеспечить безопасность и спокойствие международных соревнований.

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«Решение не нарушило ни принцип политического нейтралитета, ни обязательных положений швейцарского законодательства. Оно не было непропорциональным или дискриминационным», — подчеркнули в CAS.

Решение об отстранении российских клубов и национальной сборной от участия в международных турнирах Исполнительный комитет УЕФА принял в мае 2022 года после начала специальной военной операции.

К санкциям также присоединилась Международная федерация футбола (ФИФА). Эти решения закрыли для российских футболистов доступ к европейским кубкам и чемпионату мира в Катаре.

Летом того же года «Зенит», «Сочи», ЦСКА, «Динамо» и Российский футбольный союз подали апелляции в CAS на решение международных организаций о своем отстранении. Но суд отклонил все просьбы российских команд.