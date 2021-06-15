Испания вничью сыграла со сборной Швеции

Сборная Испании в своей стартовой игре чемпионата сыграла вничью со Швецией. Впервые на Евро-2020 был зафиксирован матч, в котором не было забито ни одного гола. В последние дни подготовки к игре в обеих командах было выявлено по два случая заражения коронавирусом.

Как пишет «Российская газета», испанцы были фаворитами игровой пары и попытались подтвердить свою репутацию стратегией игры. Они владели мячом большую часть времени. Однако реализовать выпавшие возможности испанцы не смогли.

Шведская сборная предпочитала играть на своей половине поля, но сумела организовать опасный момент. Однако и он не стал результативным.

Во второй половине матча испанцы допустили несколько ошибок в передачах и упустили два опасных момента. Шведы при этом уверенно держали оборону.

В результате уже сыгранных матчей, группу Е единолично возглавила сборная Словакии. В игре против Польши она набрала три очка.

Нападающий сборной Чехии по футболу забил самый дальний с 1980 года гол в ворота шотландской сборной. Расстояние составило 45,5 метра. Чехи выиграли со счетом 2:0.