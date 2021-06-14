Чешский футболист забил гол Шотландии с рекордной дистанции

Нападающий сборной Чехии по футболу во время матча с Шотландией забил в ворота противников шедевральный гол с расстояния в 45,5 метра. Чешская команда победила в матче со счетом 2:0, сообщило РИА «Новости».

Шик забил гол с самой дальней дистанции на всех чемпионатах Европы, проводившихся с 1980 года. Этот великолепный удар вызвал ликование болельщиков на трибунах.

Патрик Шик оформил дубль во встрече с Шотландией. На 42-й минуте встречи футболист, открывшись для передачи Владимира Цоуфала, забил гол ударом головой с близкого расстояния. А второй мяч на 52-й минуте он отправил в ворота шотландцев уже почти с середины поля. Это 13-й гол Шика в составе чешской сборной, который имеет все шансы стать лучшим на Евро-2020.

А накануне сборная Нидерландов обыграла команду Украины со счетом 3:2.