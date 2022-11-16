Спорт 16 ноября 2022, 19:30 Сборной Бразилии по футболу предрекли победу на чемпионате мира Суперкомпьютер Stats Perform предрек победу сборной Бразилии на чемпионате мира по футболу РИА «Новости»

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Победу на чемпионате мира по футболу в Катаре одержит сборная Бразилии, установил искусственный интеллект Stats Perform от статистической службы Opta. По информации суперкомпьютера, южноамериканская команда имеет самые высокие шансы на триумф среди всех участников мундиаля, сообщило издание «Би-Би-Си».

Искусственный интеллект оценил вероятность победы сборной Бразилии в 15,8%. Чуть меньше шансов у аргентинцев (12,6%) и французов (12,2%). В десятку наиболее вероятных триумфаторов также попали сборные Испании, Англии, Германии, Голландии, Португалии, Бельгии и Дании.

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Сборная Бразилии пять раз побеждала на чемпионатах мира. В последний раз команда выигрывала заветный трофей в 2002 году. Мундиаль стартует 20 ноября в Катаре. Лидер и капитан сборной Аргентины Лионель Месси назвал своих фаворитов турнира. По его мнению, самыми большими шансами на победу располагают бразильцы, французы и англичане. Футболист отметил — на его взгляд, это сильнейшие команды, но на чемпионате мира «выстрелить» может любой коллектив.

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