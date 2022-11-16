Спорт 16 ноября 2022, 18:53 Месси выделил основных претендентов на победу на ЧМ в Катаре

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Аргентинский футболист Лионель Месси назвал национальные сборные, которые, по его мнению, могут завоевать золотые медали на предстоящем чемпионате мира в Катаре. Спортсмена процитировало ИА НСН.

«Если мне нужно сейчас выстроить их друг за другом, то это Бразилия, Франция и Англия», — уточнил Месси.

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По его словам, эти команды немного впереди остальных. При этом он напомнил, что на розыгрыше мирового первенства может произойти что угодно.

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