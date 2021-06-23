Встреча со сборной Чехии для английских футболистов была только формальностью. По новому регламенту, в плей-офф Чемпионата Европы выходят не только первые две команды из каждой группы, но и четыре лучших среди третьих команд.

По данным Sky Sports, благодаря своей игре англичане вошли в список лучших «троечников», а победа над чехами автоматически переведет их на первое место в группе D.

Встреча между двумя сборными прошла в Лондоне. Хозяева поля открыли счет на 12-й минуте первого тайма.

Футболисты долго шли к атаке, совершая обманные маневры, пока в конце атакующий полузащитник Рахим Стерлинг не забил мяч в ворота головой с нескольких метров.

«Сегодня мы лучше держали мяч, и это дало нам больше возможностей для атаки. Мы очень хорошо попали и забили гол, который нам был нужен», — прокомментировал автор единственного гола победу своей команды.

Сборной Англии больше никуда ехать не нужно. 1/8 финала Чемпионата Европы пройдет на стадионе «Уэмбли» 29 июня.