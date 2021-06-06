Сборная США по хоккею завоевала бронзовые медали ЧМ

В воскресенье состоялся матч за третье месте на чемпионате мира между сборной США и Германии. Американцы в результате одержали победу. Игра проходила в Риге, сообщило РИА «Новости».

Матч завершился победой американцев с разгромным счетом 6:1. Среди американцев на шестой минуте шайбу забросил Кристиан Воланин, на 27-й — Конор Гарленд, на 29-й — Джек Друри, на 32-й — Джейсон Робертсон, на 33-й — Тревор Мур и Райан Донато на 50-й минуте. У немцев отличился только Доминик Биттнер и тоже на 50-й минуте.

Финал турнира пройдет тоже в воскресенье. Сыграют сборные Финляндии и Канады.

Ранее нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко заявил, что команд была хорошо подготовлена к победе на чемпионате мира в Риге. Спортсмены были и физически, и тактически способны выиграть у канадцев. Они мечтали победить, но сыграли хуже, чем могли. Спортсмен также попросил у болельщиков прощения, добавив, что причина была в самих игроках. Хоккеисты проиграли Канаде со счетом 2:1 в ¼ финала чемпионата мира, игра состоялась 3 июня.