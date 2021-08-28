Сборная России вышла в финал ЧМ по пляжному футболу

Сборная России обыграла команду Швейцарии со счетом 5:5 (по пенальти — 5:4). Россияне вышли в финал проходящего в Москве домашнего чемпионата мира по пляжному футболу.

Счет на первой же минуте матча открыл Юрий Крашенинников, сообщил «Чемпионат». Через четыре минуты его удвоил Борис Никоноров. Первый гол швейцарской команды забил Ноэль Отт. Спортсмены продолжили игру и овертайм не смог выявить победителя. Этот вопрос решила серия пенальти.

В финале чемпионата Россия встретится с победителем второго полуфинала. Это будет команда Сенегала или Японии.

Нападающий сборной России по пляжному футболу Андрей Котенев назвал матч невероятным. Он заявил «Матч ТВ», что российская команда верила в себя до конца.

«После победного гола с пенальти была эйфория, но нас быстро отпустило, потому что мы понимаем, что завтра нас ждет самый важный матч — финал. Нужно дожимать эту историю и становиться чемпионами», — добавил Котенев.

Сборная России ранее обыграла команды Сенегала и США.