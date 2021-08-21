Сборная России по пляжному футболу одержала победу над парагвайцами на ЧМ

Сборная России в серии пенальти смогла победить команду из Парагвая на домашнем чемпионате мира по пляжному футболу. Основное и дополнительное время матча окончилось со счетом 4:4.

В составе российской команды точными ударами с игры отличились Алексей Макаров (дважды), Станислав Кошарный и Борис Никаноров. Во втором периоде Федор Земсков не реализовал пенальти.

В Москве 19 по 29 августа проходит чемпионат мира по пляжному футболу. В группе А помимо России выступают США, Парагвай и Япония.

История встреч сборных России и Парагвая насчитывает три матча, отметила «Газета.ru». В каждом из них победа оставалась за россиянами. На чемпионатах мира в 2013 и 2015 годах сборная России выигрывала со счетом 4:3 и 7:5 соответственно. На Межконтинентальном кубке — 2017 россияне одержали победу со счетом 2:1.

В четверг, 19 августа, россияне одержали победу над командой из США в первом мачте чемпионата мира по пляжному футболу. Спортсменам удалось вырвать победу в дополнительное время. Игра завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:1, 0:2, 1:0).