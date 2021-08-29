Сборная России выиграла чемпионат мира по пляжному футболу

Сборная России уверенно обыграла Японию в финале чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Наши футболисты сумели забить пять мячей, тогда как японские спортсмены ответили только двумя.

Сборная России уже выигрывала чемпионат мира — в 2011 и 2013 годах. В текущем сезоне она тоже считалась фаворитом. Футболисты оправдали надежды: в финале россиянам сразу удалось прижать соперника. На восьмой минуте Федор Земсков забил первый супергол, который задал настроение всему дальнейшему матчу.

После перерыва характер игры несколько поменялся. Японцам удалось сравнять счет. Но наша команда заработала два штрафных подряд: отличились Юрий Крашенинников и Андрей Новиков. Сборная России довела матч до победы со счетом 5:2. Россия стала трехкратным чемпионом мира.

Нападающий сборной России по пляжному футболу Андрей Котенев называл некоторые матчи чемпионата невероятными. Но отмечал, что после эйфории от предыдущих побед спортсменов быстро отпускало, потому что они понимали: впереди самое главное — финал.