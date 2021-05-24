Сборная России впервые с 2004 года проиграла Словакии на ЧМ в Риге

Сборная России проиграла Словакии на чемпионате мира по хоккею в Риге. Это стало первым поражением россиян на турнире. Две предыдущие встречи завершились в пользу национальной команды РФ.

Для словаков это третья по счету победа. Следующий матч чемпионата Россия проведет 26 мая против датчан. Сборная Словакии сыграет против Швейцарии.

Сегодняшнее поражение в игре против словацкой команды в рамках мирового первенства стало для России первым с 2004 года.

Чемпионат в столице Латвии успел омрачиться дипломатическим скандалом. Власти Риги заменили флаг Белоруссии на бело-красную символику. После этого глава белорусского МИД Владимир Макей заявил, что посол Латвии должен покинуть республику в течение 24 часов. Всем сотрудникам латвийского посольства предписано сделать это же за 48 часов.

Макей назвал замену флага провокацией и обратил внимание, что Белоруссия заявила о готовности к открытому расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске. Однако, по его словам, вместо этого в адрес белорусской стороны звучат политизированные обвинения.