Белоруссия оставит в стране только одного латвийского посла. Для ухода за зданием

Посол и все сотрудники дипмиссии Латвии должны покинуть территорию Белоруссии. Об этом заявил глава МИД республики Владимир Макей.

Министр уточнил, что латвийскому послу предложено уехать на родину в течение суток, сообщило БелТА. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть республику в течение 48 часов.

Помимо этого, по его словам, власти Белоруссии готовы дать симметричный ответ Латвии на отъезд дипломатов.

В Минске, как подчеркнул Макей, разрешат остаться только одному административно-техническому сотруднику для ухода за зданием латвийского посольства.

Глава белорусского МИД обратил внимание, что в Риге, где сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, в центре города установлены флаги стран, принимающих участие в соревнованиях. И сегодня мэр Риги Мартиньш Стакис и министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белую символику.

«Мы не можем оставить подобного рода провокационные действия без ответа», — подчеркнул Макей.

Он напомнил, что белорусская сторона заявила о готовности провести открытое расследование посадки самолета Ryanair в Минске. Однако в ответ звучат политические обвиняющие заявления и предпринимаются провокации.