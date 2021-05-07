Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ

Юниорская сборная России по хоккею уступила канадцам в финале Чемпионата мира со счетом 5:3. Встреча произошла в США в городе Фриско.

Счет в матче на шестой минуте открыл российский хоккеист Матвей Мичков, которого признали лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Через 10 минут счет сравнял Коннор Бедард. На 19 минуте Росси вышла вперед благодаря шайбе Дмитрия Бучельникова. Однако долго вести счет у россиян не получилось. На 20 минуте Шейн Райт поразил ворота нашей сборной. Через пять минут канадцы перетянули лидерство на свою сторону благодаря голу Бреннана Отманна. А еще через 12 минут оторвались от россиян на два очка благодаря Логану Станковену.

Сократить счет российским хоккеистам удалось лишь на 50 минуте. Шайбу в ворота соперников забил Владимир Грудинин. Но через 10 минут канадец Шейн Ратт вновь увеличил разрыв между командами до двух очков.

Для российских спортсменов поражение далось сложно. Поражение члены команды встретили со слезами на глазах.

Второй раз Россия встречается с Канадой в финале юниорского Чемпионата мира, и второй раз проигрывает им. Встреча в Казани в 2008 году закончилась разгромным счетом 8:0.

Канадцы стали чемпионами мира в четвертый раз. Последний раз золотую медаль они завоевывали в 2013 году. Россияне являются трехкратными чемпионами мира (2001, 2004, 2007). В прошлом году Россия уступила Швеции и заняла второе место.