Сборная России в финале юниорского ЧМ по хоккею встретится с Канадой

Сборная Россия по хоккею вышла в финал Чемпионата мира среди юниоров, обыграв Финляндию со счетом 6:5. В финале российские спортсмены встретятся с командой Канады.

Канадские хоккеисты в своем полуфинале разгромили шведов со счетом 8:1. За третье место поборются финны и шведы. Финальные игры юниорского Чемпионата мира пройдут в ночь на 7 мая.

Российско-канадский финал ЧМ среди юниоров произойдет второй раз в истории. Ранее команды сражались за главный трофей соревнования в 2008 году в Казани, где сборная Канады обыграла наших спортсменов со счетом 8:0. В 2011 году команды встречались в матче за третье место, игра завершилась победой россиян со счетом 6:4.

Для российской юниорской команды по хоккею это будет уже девятый финал Чемпионата мира. Она три раза становилась победителем: в 2001 году, 2004 и 2007.

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) показала макет формы сборной России на чемпионате мира и Олимпийских играх. Комплекты выполнены в красно-белых цветах. На груди вместо двуглавого орла изображены олимпийские кольца и огонь. Языки пламени повторяют российский триколор.