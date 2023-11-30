Спорт 30 ноября 2023, 16:15 Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА Сборная России по футболу поднялась на 38-ю строчку рейтинга ФИФА Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Сборная России поднялась на 38-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Список обновили на официальном сайте организации.

До этого российская сборная находилась на 39-й строчке с 1497,63 балла. Но в ноябре отечественные футболисты с разгромом обыграли кубинцев. Матч прошел в Волгограде и закончился со счетом 8:0 в пользу россиян. Эту встречу учли в ФИФА. Матч с Кубой повлиял на рейтинг.

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Лидерами таблицы по-прежнему являются аргентинцы. На счету их национальной сборной 1855,20 балла. Далее, на второй строчке рейтинга расположились французы. Они набрали 1845,44 балла. Замыкают тройку лидеров британцы. Сборная Англии пока набрала 1800,05 балла.

В пресс-службе Российского футбольного клуба заявили, что товарищескую встречу сборных России и Кубы внесут в Книгу рекордов РФ. Матч попадет в справочник, потому что все голы забили разные игроки.