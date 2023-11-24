Спорт 24 ноября 2023, 14:11 РФС: товарищеский матч сборной России с Кубой войдет в Книгу рекордов РФ

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Товарищеский матч соборных России и Кубы, который состоялся 20 ноября в Волгограде, внесут в Книгу рекордов РФ. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного клуба.

Встреча завершилась со счетом 8:0 в пользу подопечных тренера Валерия Карпина, добавил сайт телеканала «Звезда». Все голы были оформлены разными игроками. Именно поэтому матч попадет в справочник достижений, добавили «Известия».