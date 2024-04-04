Спорт 04 апреля 2024, 16:08 Сборная России поднялась на 35-е место в рейтинге ФИФА Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Сборная России по футболу поднялась в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 38-го на 35-е место. Обновленный перечень опубликовали на официальном сайте организации.

В последнем матче команда Валерия Карпина разгромила сербов со счетом 4:0. Зарубежная команда опустилась с 32-й на 33-ю позицию. Матч учли в рейтинге ФИФА. Сейчас в активе сборной России 1504,02 балла.

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Лидерскую позицию сохранили действующие чемпионы мира — аргентинцы. Второе место занимает Франция, третье — Бельгия.

Россия отказалась от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), так как в этом случае «не получит автоматического допуска никуда», заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.