Спорт 17 ноября 2022, 23:15 Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана Товарищеский матч футбольных сборных России и Таджикистана закончился со счетом 0:0 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Таджикистана в товарищеском матче. Счет остался неоткрытым — 0:0. Встреча состоялась в Душанбе на «Центральном республиканском стадионе».

Российская команда выпустила на поле экспериментальный состав: за национальную сборную играли сразу несколько новых игроков.

Реклама

Среди них полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев, который стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. На момент игры ему было 18 лет и 15 дней. Также впервые за сборную выступали Владимир Сычевой, Лечи Садулаев, Александр Селихов, Даниил Хлусевич и Александр Солдатенков.

Реклама

Следующую встречу подопечные Валерия Карпина проведут в Ташкенте против сборной Узбекистана. Матч состоится 20 ноября в 15:00.

Ранее сообщалось, что у входа на стадион в Душанбе перед началом матча началась давка. На кадрах, опубликованных в сети, огромная толпа людей прорывается вперед к трибунам. Правоохранители пытались сдержать болельщиков, однако люди бесконтрольно шли к воротам, создавая давку.

Возможно, такой ажиотаж объясняется тем, что это первая в истории встреча команд России и Таджикистана.