Спорт 17 ноября 2022, 19:07 Давка произошла у стадиона в Душанбе перед футбольным матчем сборных Таджикистана и России Матч ТВ: перед матчем сборных Таджикистана и России у входа на стадион началась давка Публичное достояние

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У входа на Центральный республиканский стадион в Душанбе перед началом футбольного матча между сборными России и Таджикистана началась давка. Видео с места событий появилось в Сети.

На кадрах видно, как огромная толпа людей прорывалась на стадион. Правоохранители пытались сдержать болельщиков, однако люди бесконтрольно шли к воротам, создавая давку. Один из пользователей Сети сообщил, что вход на стадион всего один. Поэтому среди любителей футбола образовалась толпа, так как многие хотели посмотреть первую в истории встречу команд России и Таджикистана.

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Кроме того, корреспондент «Матч ТВ» сообщил, что перед товарищеской встречей на этом же стадионе отключали свет. Освещение перестало работать примерно за полтора часа до начала матча. Света не было около пяти минут. Товарищеский матч между сборными России и Таджикистана началась в 18:00 по московскому времени.

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Курьезный случай накануне произошел со сборной Ганы по футболу. Из-за ошибки администратора команда прилетела на чемпионат мира в Катар без спортивной формы.