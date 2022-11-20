Спорт 20 ноября 2022, 17:29 Сборная России по футболу не смогла забить в матче с Узбекистаном Сборные России и Узбекистана по футболу в товарищеском матче сыграли вничью

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В Ташкенте завершился товарищеский матч между сборными России и Узбекистана. Команды не сумели поразить ворота, матч завершился нулевой ничьей.

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Место в воротах сборной России занял голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, в обороне с первых минут играли Александр Сильянов, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев и дебютант команды спартаковец Руслан Литвинов, в центре поля действовали Далер Кузяев, Дмитрий Баринов и Даниил Фомин, в атакующей тройке — Андрей Мостовой, Арсен Захарян и Александр Соболев.

В первом тайме россияне больше владели преимуществом, но по-настоящему опасный момент был у сборной Узбекистана. Нападающий итальянской «Ромы» Элдор Шомуродов отдал передачу Фарруху Сайфиеву, а тот опасно пробил по воротам. Шунин сыграл надежно.

Во второй половине встречи опасный момент создали российские футболисты. Захарян вошел в штрафную соперника и прострелил на Александра Соболева. Тот с убойной позиции пробил во вратаря.

Команда Валерия Карпина провела второй матч за три дня — до этого сборная России сыграла с Таджикистаном. В той встрече команды также разошлись нулевой ничьей.