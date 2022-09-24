Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года | 360°

Спорт 24 сентября 2022, 19:47 Поделиться Telegram

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Viber Сборная России по футболу одержала первую победу с ноября прошлого года Сборная России по футболу обыграла команду Киргизии со счетом 2:1 rfs.ru

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Сборная России по футболу одержала победу над командой Киргизии со счетом 2:1 в товарищеском матче. Об этом сообщили в Telegram-канале нашей сборной. Встреча состоялась в Бишкеке.

Два победных гола забили Александр Соболев (на 30-й минуте с пенальти) и Даниил Уткин (на 89-й минуте).

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Один гол команде соперников принес на 24-й минуте Алимардон Шукуров.

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Этот матч стал для сборной России первым с ноября 2021 года. Тогда на выезде наша команда проиграли сборной Хорватии (0:1) в заключительном матче группового этапа отборочного турнира чемпионата мира 2022 года и не смогли попасть на турнир в Катаре.

Ранее стало известно, команда РФ не примет участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

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