Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024 | 360°

Спорт 20 сентября 2022, 17:22 Поделиться Telegram

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Viber Сборную России по футболу не допустили к жеребьевке отбора Евро-2024 РФС: лига УЕФА не допустила сборную России до участия в жеребьевке Евро-2024 РИА «Новости»

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Сборная России по футболу не примет участие в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщили на сайте Российского футбольного союза.

«Причина — февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее „до дальнейшего уведомления“. Это решение было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции», — говорится в сообщении.

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Жеребьевка отборочного турнира состоится 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. Сам Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.

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Ранее глава Министерства внутренних дел Германии отправила письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций с просьбой не допускать сборные России и Белоруссии на чемпионат Европы-2024. В своем письме она утверждает, что Россия нарушила международное право, а Белоруссия является ее ключевым союзником.

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