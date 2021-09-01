Сборная России объявила состав на первый матч под руководством Валерия Карпина
Сборная России объявила состав на матч против соперников из Хорватии. Капитаном команды выбрали защитника московского «Спартака» Георгия Джикию. Эта игра станет первой под руководством Валерия Карпина.
В воротах сыграет Маринато Гильерме. В поле будут играть Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Георгий Джикия, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Александр Ионов и Далер Кузяев. В составе нет номинального нападающего. С капитанской повязкой на поле выйдет спартаковец Джикия.
Раньше капитаном российской сборной был нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба. Новый главный тренер команды не стал вызывать футболиста на предстоящие игры.
Сборные России и Хорватии играют в группе H. Матч отборочного цикла чемпионата мира — 2022 пройдет в Москве 1 сентября. Начало игры в 21:45.
Ранее своими ожиданиями от предстоящего матча поделился бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин. Он отметил, что игра выдастся непростой, но будет очень важной для сборной России.