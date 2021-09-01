Гладилин поделился ожиданиями от матча с Хорватией

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.ru» поделился своими ожиданиями от матч сборной России с Хорватией. Матч в рамках отборочного тура к чемпионату мира пройдет 1 сентября.

Гладилин отметил, что матч будет непростым, но очень важным для российской сборной. При этом соперники знают друг друга хорошо.

«В составе одной и другой команд есть игроки, которые выступают в сборных уже не первый год. Информации достаточно. Результат предсказать очень сложно, потому что соперники примерно равны по классу. Хорваты более именитые и опытные, но преимущество сборной России в том, что команда играет дома, мотивация, конечно, должна бить через край», — сказал бывший футболист.