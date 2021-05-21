Сборная России начала ЧМ по хоккею с победы над Чехией

Сборная России по хоккею на матче группы A чемпионата мира одержала победу над командой Чехии. Встреча в Риге завершилась со счетом 4:3 в пользу россиян.

Первую шайбу в ворота чехов уже на пятой минуте встречи отправил Антон Бурдасов. Вторую на 36-й минуте забросил Антон Швец-Роговой. Со стороны соперников на 10-й минуте отличился Якуб Флек. На 38-й минуте счет удалось сравнять Якубу Врану. Но в третьем периоде россияне вырвались вперед благодаря шайбе, которую на 46-й минуте оформил Александр Барабанов. Однако на 58-й минуте чех Доминик Кубалик снова сравнял счет.

Решающим стал гол Михаила Григоренко, который забил чехам за 19 секунд до конца основного времени. Это принесло россиянам победу.

Следующий матч сборная России проведет с хоккеистами из Великобритании. Встреча состоится уже завтра, 22 мая.

ЧМ по хоккею, стартовавший в Риге сегодня, будет проходить до 6 июня. В группе A, помимо Британии, подопечным Валерия Брагина еще предстоит сыграть с Белоруссией, Данией, Словакией, Швейцарией и Швецией.