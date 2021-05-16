Сборная России ушла на самоизоляцию перед чемпионатом мира по хоккею в Риге

Сборная России прилетела в Ригу на чемпионат мира по хоккею и сразу ушла на самоизоляцию. Об этом сообщили в Twitter.

Согласно регламенту Международной федерации хоккея (IIHF), члены национальных команд должны находиться на самоизоляции с 16 по 18 мая. В это время российские хоккеисты будут заниматься с тренерами по общей физической подготовке по видеосвязи.

Три тренировки на льду спортсмены из РФ проведут 18–20 мая.

Чемпионат мира по хоккею состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции. В стартовый день турнира россияне встретятся с чехами, начало соревнования — в 16:15.

Капитан национальной команды — левый нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев.

Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с пустыми трибунами. Хотя еще в апреле представители оргкомитета ЧМ-2021 надеялись заполнить их на 50%, обещая при этом выполнение всех норм противоэпидемической безопасности. Однако ситуация с распространением коронавируса в Латвии ухудшается. Страна стала единоличной хозяйкой нынешнего первенства. Игры пройдут на двух площадках — «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр.

Накануне Россия уступила Чехии (0:4) на встрече в рамках Еврохоккейтура.