Сборная РФ по футболу осталась на 38 месте в рейтинге FIFA

По данным издания, рейтинг возглавляет бельгийская сборная с 1765 очками. На второй позиции французы (1733 очка). Третьей место за бразильской командой (1712 очков). Англичане на четвертом (1661 очко). Пятерку лидеров замкнула сборная Уругвая (1645).

С шестого по десятое: хорваты, португальцы, испанцы, аргентинцы и колумбийцы. Отмечается, что в обновленной версии рейтинга не произошло никаких изменений, поскольку из-за пандемии коронавируса все игры были отменены.

Ранее заместитель главы Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что часть матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) после возобновления сезона могут показать на бесплатных каналах.

«Разные позиции были. В настоящий момент РПЛ и основным вещателем („Матч ТВ“ — прим.ред.) вопрос обсуждается. Думаю, они найдут взаимопонимание», — предположил представитель лиги.