Спорт 10 февраля 2024, 22:05 Сборная Катара по футболу во второй раз подряд выиграла Кубок Азии Pixabay

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Сборная Катара на домашнем поле обыграла команду Иордании в финальном матче Кубка Азии по футболу. Счет — 3:1 в пользу хозяев.

Все три мяча в сборной Катара забил Акрам Афиф. У иорданцев отличился Язан аль-Наймат, он забил гол на 67-й минуте матча.

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В полуфинале сборная Катара обыграла команду Ирана, сборная Иордании победила команду Южной Кореи. Матч за третье место не проводили. Лучшим бомбардиром турнира признали Афифа, он забил восемь мячей.

Катарская сборная стала финалистом Кубка Азии второй раз подряд, иорданцы впервые вышли в финал. Следующий Кубок Азии пройдет в Саудовской Аравии в 2027 году.