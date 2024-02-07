Спорт 07 февраля 2024, 22:22 Сборная Катара по футболу победила Иран и вышла в финал Кубка Азии Pixabay

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Сборная Катара по футболу обыграла Иран в Кубке Азии и вышла в финал турнира. Об этом сообщило РИА «Новости».

Матч между Катаром и Ираном, который проходил в Дохе рамках Кубка Азии, завершился победой хозяев со счетом 3:2.

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В финале турнира победители сыграют против сборной Иордании 10 февраля. Катарцы являются действующими чемпионами, команда Иордании сыграет в финале впервые.

Ранее стало известно, что ФИФА определилась с местом проведения финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. Он пройдет на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Джерси, который временно переименуют в «Стадион Нью-Йорк Нью-Джерси», чтобы соблюсти требования федерации.

Арена, открытая в 2010 году, может вместить до 82,5 тысячи болельщиков. В ФИФА отметили, что на этом стадионе выступали многие знаменитые исполнители, включая Брюса Спрингстина, Бейонсе, Эда Ширана и Тейлор Свифт.