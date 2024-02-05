Спорт 05 февраля 2024, 12:02 ФИФА назвала место проведения финала ЧМ-2026 ФИФА: финал ЧМ-2026 по футболу состоится в Нью-Джерси IMAGO/ULMER/globallookpress

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Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года проведут на стадионе «Метлайф-стэдиум» в американском штате Нью-Джерси. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

«Стадион „Нью-Йорк Нью-Джерси“ утвержден местом проведения финала чемпионата мира по футболу», — указала пресс-служба.

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Чтобы соблюсти требования федерации, площадку временно переименуют в «Стадион Нью-Йорк Нью-Джерси». Арена, открытая в 2010 году, может вместить до 82,5 тысячи болельщиков. В ФИФА отметили, что на этом стадионе выступали многие знаменитые исполнители, включая Брюса Спрингстина, Бейонсе, Эда Ширана и Тейлор Свифт.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике. В турнире примут участие не 32 сборные, как обычно, а 48 команд. Финальный матч ЧМ запланировали на 19 июля 2026 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что ФИФА и УЕФА направили силы на уничтожение российского футбола. Так дипломат отреагировала на отказ УЕФА включить сборную России в список участников Лиги наций сезона 2024/2025. Это поставило под вопрос участие команды в европейском отборочном турнире к ЧМ-2026.