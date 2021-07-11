Сборная Италии сравняла счет в финале Евро-2020

Сборная Италии забила первый гол в ворота команды Англии в финальном матче чемпионата Европы — 2020. Счет игры — 1:1.

На 67-й минуте мяч, который отлетел от штанги после удара полузащитника Марко Верратти, добил итальянский защитник Леонардо Бонуччи. Он стал самым возрастным автор гола в финалах Евро: 34 года и 71 день.

Финальная встреча Евро-2020 стартовала в 22:00 на «Уэмбли» в Лондоне. Футболист английской сборной Люк Шоу забил первый гол в финальном матче чемпионата Европы. Мяч влетел в ворота сборной Италии к концу второй минуты.

На нынешнем чемпионате итальянцы не потеряли ни одного очка — за ними шесть побед в шести матчах. Англичане набрали семь очков из девяти возможных.