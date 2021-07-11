Англичане открыли счет в финале Евро-2020

Футболист английской сборной Люк Шоу забил первый гол в финальном матче чемпионата Европы. Мяч влетел в ворота сборной Италии к концу второй минуты.

Финальная встреча Евро-2020 стартовала в 22:00 по московскому времени на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне.

Перед началом матча английские болельщики прорвались через полицейское оцепление на «Уэмбли». Видеозаписи прорыва были опубликованы в социальных сетях. Нарушителей порядка было около ста человек. Представитель администрации арены рассказал, что сотрудникам безопасности все же удалось остановить толпу безбилетных болельщиков.

Сборную Англии многие называют фаворитом. Одна из причин заключается в том, что команда проводит матч у себя дома — в Лондоне, на стадионе «Уэмбли». Однако прогнозировать исход встречи Англия — Италия очень сложно.