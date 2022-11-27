Спорт 27 ноября 2022, 00:41 Сборная Аргентины одержала победу над командой Мексики на ЧМ-2022 в Катаре Аргентина обыграла Мексику со счетом 2:0 на чемпионате мира по футболу РИА «Новости»

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Сборная Аргентины по футболу встретилась с соперниками из Мексики в своем втором матче в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча закончилась со счетом 2:0 на стадионе «Лусаил Айконик».

Счет игры открыл Лионель Месси на 64-й минуте. Позже мяч в ворота мексиканцев попал благодаря Энцо Фернандес.

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По итогам встречи, Аргентина заняла второе место в групповой таблице с тремя очками. А Мексика сейчас на последней строчке списка с одним баллом. На первом месте с четырьмя очками стоит Польша, а на третьем месте находится Саудовская Аравия.

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Другим победителем в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу стала сборная Франции. Французы сыграли с датчанами со счетом 2:1. Встреча проходила на арене «Стэдиум 974» в Дохе. В команде победителей отличился нападающий французской команды Килиан Мбаппе. На 86-й минуте он оформил дубль и принес победу на сборной Дании.

В заключительном туре группового этапа команда Франции 30 ноября будет играть со сборной Туниса, а датчане встретятся с командой Австралии.