Спорт 20 ноября 2022, 21:28 Сборная Эквадора обыграла Катар в матче открытия ЧМ-2022 Команда Эквадора обыграла сборную Катара в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 РИА «Новости»

Читать 360tv в

Национальная сборная Эквадора одержала победу над командой Катара в первом матче чемпионата мира по футболу 2022 года, который проходит в катарском городе Эль-Хаур. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Матч команд группы А состоялся на стадионе «Эль-Байт». В составе эквадорской команды отметился Эннер Валенсия, забив два гола — на 16-й минуте с пенальти и на 31-й. Валенсия поразил ворота Катара на третьей минуте встречи, но арбитр Даниэле Орсато отменил этот гол после просмотра видеоповтора.

Реклама

Катар стал первой страной-хозяйкой, проигравшей матч открытия на своем поле. Победители встретятся 25 ноября со сборной Голландии, а Катар в тот же день — с Сенегалом.

Реклама

Матч Катар-Эквадор предваряла церемония открытия мундиаля. За красочным представлением следили 67372 болельщика. Однако, когда начался сам матч, футбольные фанаты стали выражать свое недовольство из-за запрета распивать спиртные напитки.

«Мы хотим пива! Мы хотим пива!» — скандировали болельщики.

Решение о запрете пива на стадионах во время ЧМ-22 приняла FIFA. Употребление алкоголя разрешается в фан-зонах.