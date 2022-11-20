20 ноября 2022, 21:10
«Мы хотим пива!» Фанаты придумали новый лозунг из-за запрета на алкоголь на ЧМ-2022
Фанаты на матче между сборными Катара и Эквадора скандировали: «Мы хотим пива!»
«Queremos cerveza! Queremos cerveza!», — скандировали фанаты на матче между сборными Катара и Эквадора на Чемпионате мира по футболу — 2022. В переводе этот слоган означает «Мы хотим пива! Мы хотим пива!».
Болельщики таким образом выражают недовольство запретом на продажу и употребление алкоголя во время турнира в Катаре.
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О решении запретить пиво на стадионах во время ЧМ-22 объявила 18 ноября пресс-служба ФИФА. Там отметили, что употреблять алкоголь можно только в фан-зонах.
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Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что с фанатами ничего страшного не случится, если они не попьют пиво в течение трех часов.
Первый матч на Чемпионате мира — 2022 между сборными Эквадора и Катара состоялся 20 ноября. Эквадорская команда победила со счетом 0:2. Оба очка сборной принес капитан команды Эннер Валенсия. Фактически он забил три гола, однако самый первый судьи не засчитали, зафиксировав положение вне игры.
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Чемпионат мира по футболу - 2022
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