Спорт 26 ноября 2022, 17:26 Болельщики пошли на хитрость, чтобы пронести алкоголь на стадионы Катара во время ЧМ Полицейский Катара рассказал о хитростях болельщиков для проноса алкоголя на стадионы РИА «Новости»

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Замаскированные под бинокли и чехлы для телефонов фляжки с алкоголем забрали у болельщиков полицейские Катара во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этих и других способах пронести на соревнования запрещенные горячительные напитки в беседе с ТАСС рассказал один из правоохранителей, работающий на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.

Он отметил, что пока не было ни одного матча, на котором футбольные болельщики не пытались пронести с собой алкоголь. Кроме замаскированных фляжек, спиртное прятали в музыкальных инструментах.

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«Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно», — заявил полицейский.

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В Катаре действует строгий запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах. Изначально организаторы мундиаля подчеркивали действие этого правила.

FIFA удалось договориться о продаже пива в фан-зонах стадионов. Алкоголь болельщики могут купить в кафе и ресторанах со специальной лицензией.