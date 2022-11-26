26 ноября 2022, 17:26
Болельщики пошли на хитрость, чтобы пронести алкоголь на стадионы Катара во время ЧМ
Полицейский Катара рассказал о хитростях болельщиков для проноса алкоголя на стадионы
Замаскированные под бинокли и чехлы для телефонов фляжки с алкоголем забрали у болельщиков полицейские Катара во время проведения чемпионата мира по футболу. Об этих и других способах пронести на соревнования запрещенные горячительные напитки в беседе с ТАСС рассказал один из правоохранителей, работающий на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре.
Он отметил, что пока не было ни одного матча, на котором футбольные болельщики не пытались пронести с собой алкоголь. Кроме замаскированных фляжек, спиртное прятали в музыкальных инструментах.
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«Также переливают алкоголь в бутылки из-под других напитков. Но мы работаем внимательно», — заявил полицейский.
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В Катаре действует строгий запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах. Изначально организаторы мундиаля подчеркивали действие этого правила.
FIFA удалось договориться о продаже пива в фан-зонах стадионов. Алкоголь болельщики могут купить в кафе и ресторанах со специальной лицензией.
Алкоголь
Чемпионат мира по футболу - 2022
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