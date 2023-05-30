Спорт 30 мая 2023, 15:12 Самокатные школы для детей и подростков откроют в Москве 1 июня Самокатные школы для детей старше 6 лет откроют на площадках «Московских сезонов» 1 июня Сайт мэра и правительства Москвы

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Самокатные школы заработают в столице с 1 июня. Их откроют в рамках программы «Московские сезоны». Перенять опыт настоящих спортсменов могут дети старше шести лет, сообщили организаторы.

На первых занятиях детей обучат технике безопасности и основам катания. Далее — упражнениям для выполнения различных маневров и трюков на самокате.

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Каждому ученику выдадут специальный дневник, где за каждое занятие будут ставить баллы. По результатам всех уроков самых активных и наградят призами.

Для посещения занятий необходима предварительная регистрация.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало жителей региона соблюдать правила безопасности при езде на электросамокатах.

Транспортное средство напрокат можно взять практически у каждой остановки общественного транспорта или у торгово-развлекательных комплексов и станций метро.