Подмосковье 27 мая 2023, 19:25 Минтранс Подмосковья напомнил об опасности езды на самокате вдвоем Unsplash

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Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало жителей региона соблюдать правила безопасности при езде на электросамокатах. Нахождение на скутере более одного человека во время движения является опасным.

Запрет на езду на электросамокатах вдвоем ввели в правила дорожного движения 1 марта 2023 года. Однако количество случаев травм при небрежном эксплуатировании электросамокатов стремительно растет.

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Также в ведомстве напомнили о важных правилах использования скутеров. Во время движения любителям электросамокатов необходимо находиться в защитной экипировке, спешиваться на пешеходных переходах и не водить в нетрезвом состоянии.

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