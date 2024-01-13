Спорт 13 января 2024, 14:03 Салах продлит контракт с «Ливерпулем» Плато: нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах подпишет новое соглашение с клубом РИА «Новости»

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Нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Такое заявление сделал в своих соцсетях сообщил журналист Франсуа Плато.

Игрок уже согласовал условия нового трудового соглашения с мерсисайдцами. В ближайшее время об этом официально объявят. Нынешний контракт египетского форварда с клубом истекает.

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Мохамед Салах считается одним из лучших игроков в мире. Он пришел перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году, писал «Чемпионат». Он подписал долгосрочный контракт с «красными», которые заплатили за футболиста 42 миллиона евро, тогда это была рекордная сумма для «Ливерпуля».

На счету футболиста множество как личных, так и командных побед вместе с клубом. В частности в сезоне 2018/2019 годов Салаха признали автором лучшего гола «Ливерпуля», также он становился игроком сезона.

Ранее Мохаммед Салах дважды забил гол в ворота «Манчестер Юнайтед» в рамках 25-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра закончилась полным разгромом «красных дьяволов». Игроки клуба «Ливерпуль» семь раз поразили ворота соперника и не пропустили ни одного мяча.